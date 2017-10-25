Банки Казахстана увеличили кредитование экономики на 1,4%

2017-10-25 15:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Объем кредитования банками второго уровня экономики Казахстана в сентябре 2017 года увеличился на 1,4 процента, до 13,222 триллиона тенге, передает пресс-служба Национального банка Казахстана.

В сентябре объем кредитов юридическим лицам увеличился на 1,4 процента, до 8,779 триллиона тенге, физическим лицам - на 1,5 процента, до 4,443 триллиона тенге.

Объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 2,5 процента, до 9,485 триллиона тенге. В частности, объемы кредитования для юридических лиц увеличились на 3,2 процента, а для физических лиц - на 1,6 процента.

Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 1,2 процента, до 3,737 триллиона тенге.

Удельный вес кредитов в тенге увеличился за месяц с 71 процента до 71,7 процента. Объем долгосрочных кредитов увеличился на 1,3 процента, до 11,108 триллиона тенге, краткосрочных - на 2,1 процента, до 2,115 миллиарда тенге.

Как отмечается, кредитование субъектов малого предпринимательства незначительно снизилось - на 0,4 процента, до 3,134 триллион тенге, что составляет 23,7 процента от общего объема кредитов экономике.

Вместе с тем, в отраслевой разбивке наиболее значительная сумма выданных банками кредитов приходится на такие отрасли экономики, как торговля (доля в общем объеме составляет 18,3 процента), промышленность (14,3 процента), строительство (7,5 процента), сельское хозяйство (5,9 процента) и транспорт (4,5 процента).

В сентябре 2017 года средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 13,1 процента (в декабре 2016 года - 14,5 процента), физическим лицам - 18,8 процента (в декабре 2016 - 18,4 процента).

Официальный курс на 25 октября составляет 334,94 KZT/USD.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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