Валентина Матвиенко: «Выход Ирана из ядерного соглашения приведет к катастрофе»

2017-10-25 16:45 | www.apa.az | 4

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы добились, чтобы не было распространения ядерного оружия, чтобы Иран добровольно отказался от своей ядерной программы», - сказала спикер журналистам в среду.

Она подчеркнула, что Россию очень тревожат заявления из Вашингтона. «Безусловно, соглашение никто не может расторгнуть, но если США в одностороннем порядке будут наращивать санкции против Ирана, Тегеран может выйти из соглашения», - подчеркнула она.

Матвиенко отметила, что последствия таких действий могут быть катастрофичными.

«Сейчас предпринимаются серьезные попытки посадить КНДР за стол переговоров», - привела пример спикер. Вместе с тем, северокорейское руководство в этой ситуации может сослаться на то, что даже соглашение такого уровня, принятое ранее, «подвергается эрозии, не дается гарантий безопасности». Матвиенко надеется, что с учетом поддержки позиции России по иранской ядерной программе со стороны международного сообщества, учитывая то единодушие, с которым выступает Россия, КНР, европейские страны, «с ним нельзя не считаться».

Отметим, Совфед в среду принял обращение к парламентам стран-участников переговоров по иранской ядерной программе с предложением оказать влияние на руководство своих государств с целью недопущения срыва договора. Сенаторы также предлагают конгрессу США использовать все ресурсы для сохранения ядерного соглашения.