Названы правила выплаты гонорара творческому составу за показ фильмов на телеканалах

2017-10-25 13:20 | www.oxu.az | 4

Согласно изменению, внесенному в решение Кабинета Министров «Минимальный авторский гонорар за массовое распространение произведений литературы и искусства» от 2 мая 1997 года, за показ аудиовизуальных произведений посредством телевидения и кабельного телевидения (в том числе посредством ретрансляции) творческому составу будет выплачиваться гонорар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Агентстве по авторским правам.

Сбор и распределение предназначенного авторам гонорара за использование аудиовизуальных произведений будет осуществлять организация, которая на коллективной основе управляет имущественным правом авторов аудиовизуальных произведений, и (или) в предусмотренных законом случаях Агентством по авторским правам, которое выполняет функцию управления на коллективной основе имущественных прав авторов и других собственников права.

Согласно решению, независимо от подчинения и формы имущества все юридические и физические лица, осуществляющие показ аудиовизуальных произведений посредством эфирного и кабельного (в том числе посредством ретрансляции) телевидения на территории Азербайджана, тиражирование и распространение (путем продажи и сдачи на прокат), а также массовое вещание, должны выплатить гонорар в размере 0,5% от предназначенного на отчетный месяц общего бюджета (включая средства, поступившие от рекламы, спонсоров и других источников). Этот гонорар будет выплачиваться производителям (собственникам права) аудиовизуальных произведений.

Агентство по авторским правам довело до сведения, что тарифы гонораров, установленные решением, считаются минимальной суммой гонорара за использование произведения, а между правообладателем и пользователем может быть заключен договор с более высокой процентной ставкой или абсолютной величиной. Как правило, размер гонорара за каждый фильм устанавливается в зависимости от продолжительности фильма (то есть, гонорар за 10 минутный и часовой фильм не может быть одинаковым). Согласно порядку, определенному данным решением, 17 процентов гонорара, начисленного за художественный фильм, причитается творческому составу – по 6 процентов автору сценария и режиссеру-постановщику, по 2 процента оператору-постановщику и художнику-постановщику, 1 процент композитору. В соответствии с упомянутым правилом, творческому составу полагается 18 процентов гонорара за музыкальный фильм– по 6 процентов автору сценария и режиссеру-постановщику, оператору-постановщику, художнику-постановщику и композитору – по 2 процента.

Из суммы гонорара, предоставленного за мультипликационный фильм, 17 процентов предназначено творческому составу – 4 процента автору сценария, режиссеру – постановщику – 6 процентов, оператору – постановщику – 2 процента, художнику-постановщику – 4 процента, композитору – 1 процент.

A.M.