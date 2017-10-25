У нового мэра Тбилиси Кахи Каладзе отличное чувство стиля – ФОТО

2017-10-25 13:30 | www.oxu.az | 4

22 октября был избран новый мэр Тбилиси. Им стал Каха Каладзе – экс-министр энергетики Грузии, а в прошлом востребованный футболист, защитник «Милана».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на gq.ru, Каладзе легко можно назвать одним из самых стильных политиков. Не только Грузии.

Предполагаем, что Италия в свое время сыграла значительную роль не только в карьере бывшего футболиста, но и в эволюции его стиля. Достаточно зайти в инстаграм Каладзе (@kakhakaladze), чтобы понять, что мы имеем в виду. Помимо прочего, новому мэру Тбилиси сильно повезло; Каладзе всегда есть к кому обратиться в спорной ситуации относительно выбора одежды: его жена Ануки Арешидзе – дизайнер.

Э.Д.

