ЕАЭС планирует создать аналог МАК для расследования авиапроисшествий

2017-10-25 15:08 | www.trend.az | 4

Страны-участницы Евразийского экономического союза планируют создать структуру для расследования авиаинцидентов, заявил на Евразийском межправительственном совете премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

"В наших планах создать независимый международный орган, который будет эффективно и беспристрастно расследовать такого рода инциденты с учетом тесной интеграции экономик Евразийского экономического союза", — заявил Медведев.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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