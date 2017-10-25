Во влиятельном журнале "Science and world" опубликована научная статья помощника Президента Азербайджана Али Гасанова о Ходжалинском геноциде (версия 4)

2017-10-25 15:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В издаваемом в России влиятельном журнале "Science and world" опубликована научная статья «Ходжалинский геноцид: причины, последствия и признание на международной арене» помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова.

В статье широко проанализирована политика этнической чистки, геноцида и агрессии, целенаправленно проводимая против азербайджанцев армянскими националистами за последние два столетия.

В своей статье, опирающейся на богатые зарубежные источники и исторические факты, автор указывает, что политика этнической чистки, геноцида и агрессии, целенаправленно проводимая против азербайджанского народа армянскими националистами за последние два столетия, составляет очень тяжелые, полные трагедий и кровавых событий этапы азербайджанской истории. Главная цель этой национально-шовинистической политики заключалась в создании на исконных азербайджанских территориях выдуманного армянами государства «Великая Армения» после изгнания азербайджанцев со своих исторических земель.

В статье доводится до внимания то, что во второй половине 80-х годов ХХ столетия армяне, воспользовавшись ситуацией, сложившейся для осуществления этой идеи с помощью своих покровителей в ближнем и дальнем зарубежье, вновь выдвинули территориальные притязания в отношении Нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Также отмечается, что всякий раз территориальные притязания в отношении Нагорного Карабаха выдвигались со стороны, именно «благодаря» пропаганде, подстрекательству и под давлением Армении.

Добившись в результате в 1988-1993 годах создания моноэтнического государства, Армения открыто осуществила захватническую политику против Азербайджана, были убиты мирные жители, разрушены, разграблены и сожжены населенные пункты.

В статье автор, опираясь на научные источники, исследует территориальные претензии Армении против Азербайджана и ее захватническую политику, начиная со второй половины 80-х годов ХХ века, в том числе политику этнической чистки и геноцида против азербайджанцев в 1988-1993 годах, в частности оценивает акт геноцида, совершенный армянами в Ходжалы в конце ХХ века, как одно из самых тяжких преступлений против всего человечества. В статье на основании зарубежных источников широко анализируются преступления, совершенные армянскими вооруженными силами во время оккупации города 26 февраля 1992 года, в частности акты вандализма, совершенные против мирного населения, расследуется Ходжалинский геноцид как самое тяжкое преступление, целенаправленно совершенное армянами против азербайджанцев.

Также рассказывается об истории этой территории стратегического значения в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, называются причины, указывающие на важность города Ходжалы, что создает широкое представление у зарубежного читателя, желающего получить более подробную информацию о стратегически важной в Нагорном Карабахе территории и его населении, подвергшемся геноциду.

В статье также рассказывается о работе, проводимой азербайджанским государством по донесению до мира информации о Ходжалинском геноциде, даче ему политико-правовой оценки, а также проанализированы вопросы по более широкому признанию на международной арене Ходжалинской трагедии как акта геноцида, приведены документы, принятые рядом государств и международных организаций. В частности, отдельно приведены документы, принятые на заседаниях Организации исламского сотрудничества (ОЭС), признавшей эту резню как геноцид и преступление против человечества. Отмечается, что сегодня Фонд Гейдара Алиева успешно продолжает шаги по донесению до мира и более широкому распространению на международной арене реалий о Ходжалинском геноциде, а также в связи с тем, чтобы этой трагедии была дана объективная политико-правовая оценка. Благодаря деятельности Фонда в этом направлении мир более широко информируется о зверских убийствах, совершенных армянскими агрессорами в Ходжалы.

Автор подчеркивает, что, согласно международному праву, геноцид - это деяние, направленное против мира и человечества, считающееся самым тяжким преступлением. В связи с этим были приняты резолюция Генассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года за номером 260 (III), а также Конвенция «О предупреждении преступления геноцида и наказании».

Во время агрессии Армении против азербайджанцев были применены все деяния, составляющие понятие о геноциде, закрепленные в этой Конвенции.

Автор доводит до внимания, что Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с такими ужасными актами геноцида в мировой истории, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки, Сонгми, Руанда, Сребреница и Холокост, и перечисленные события как геноцид мирного населения вызвали большой резонанс во всем мире.

Публикация статьи профессора Али Гасанова во влиятельном журнале “Science and world” важна не только с точки зрения того, чтобы Ходжалинский геноцид, представляющий собой одну из самых кровавых страниц нашей современной истории, был изучен и запечатлен в памяти, но и с точки зрения донесения до мира и изобличения захватнической политики Армении.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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