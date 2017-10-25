Туркменский дипломат: «Железная дорога Иран -Туркменистан - Казахстан - серьезный геополитический фактор»

2017-10-25 16:53 | www.apa.az | 5

В посольстве Туркменистана в Азербайджане прошла пресс-конференция на тему «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути в период великолепия и счастья».

Как сообщает АПА, выступивший на мероприятии первый секретарь посольства Туркменистана в Азербайджане Батыр Раджабов отметил, что в соответствии с распоряжением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в настоящее время в стране реализуются транспортные проекты международного значения.

По его словам, одним из таких проектов является железная дорога Иран -Туркменистан - Казахстан. Подчеркнув значимость проекта, дипломат отметил, что проект способствует оптимизации транспортного потока на евразийском пространстве.

Б. Раджабов сказал, что проект в то же время открывает перспективы для подключения к транспортной инфраструктуре в юном и восточном направлении.



«Эта железнодорожная линия, наряду с тем, что является экономически обоснованным проектом, - серьезный геополитический признак, который позитивно скажется на регионе, а также за его пределами. Проект может стать серьезным фактором стабильности и безопасности в Азии», - дополнил он.



Б. Раджабов подчеркнул, что все это создает основу для сотрудничества с экономической и политической точек зрения.