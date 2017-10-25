В Бишкеке обсудили сотрудничество местных самоуправлений Великобритании и КР

2017-10-25 15:18 | www.trend.az | 4

В Бишкеке обсудили сотрудничество местных самоуправлений Великобритании и Кыргызстана, сообщает пресс-служба Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений (ГАМСУМО) при правительстве КР, передает КНИА «Кабар».

Как отмечается, 23 октября 2017 года прошла встреча с представителями Ассоциации местных самоуправлений Великобритании Джудит Хюркомб и Виталий Войтенко, с участием широкого круга международных организаций в КР, аппарата правительства КР, ГАМСУМО, членами правления Союза местных самоуправлений (МСУ) КР.

Встреча организована Союзом МСУ КР совместно Вестминстерским Фондом за Демократию и Институтом политики развития. Английскими коллегами была представлена презентация на тему: «Подотчетность и представительство: Опыт Ассоциации МСУ Великобритании».

На встрече выступили с приветствиями директор ГАМСУМО Бахтияр Салиев, председатель правления Союза МСУ Эмиль Алымкулов и Исполнительный директор Союза МСУ КР Омурбек Алманбетов. Были обсуждены вопросы системы МСУ Великобритании и Ассоциации местного самоуправления. По итогам обсуждений выработаны рекомендации для дальнейшего сотрудничества.

Для информации: Вестминстерский Фонд за Демократию (ВФД) поддерживаемый Министерством иностранных дел и по делам содружества и Департаментом по международному развитию Великобритании реализует программу поддержки местных кенешей в трех пилотных городах Кыргызстана: Баткен, Нарын и Балыкчи. Программа нацелена оказанию содействия укреплению взаимодействия между Союзом МСУ и органами местного самоуправления в Кыргызстане, для предоставления качественных местных услуг органами МСУ населению. Программа нацелена сотрудничать с другими проектами, государственными структурами, Жогорку Кенешем и гражданским обществом. В совокупности, эти программы будут способствовать повышению доверия к институтам управления. Вестминстерский Фонд за Демократию имеет существующую инфраструктуру в Кыргызстане и способствует налаживанию связей с Ассоциацией местного самоуправления Англии и Уэльса.

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