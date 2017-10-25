Оборонная мощь Ирана никак не подлежит обсуждению - Верховный Лидер

2017-10-25 15:23 | www.trend.az | 3

"Оборонная мощь и оборонительные возможности страны не подлежат обсуждению", заявил об этом Верховный Лидер Исламской революции в среду, передает Иран (ИРНА).

Айатолла Сейед Али Хамении сделал эти замечания на совместной церемонии вручения дипломов выпусникам военных университетов Ирана в университете им. Имам Али (мир ему!).

Ссылаясь на беспокойство и гнев высокомерных держав региональным авторитетом Ирана, Верховный Лидер заявил, что врагам исламского истеблишмента мешают факторы авторитета страны и они выступают против этих элементов.

"Поэтому они против повышения авторитета Исламской Республики Иран среди народов в регионе и за пределами региона, так как этот авторитет является стратегической глубиной исламского истеблишмента", добавил Верховный Лидер.

Айатолла Хамении указал на противодействие высокомерных держав оборонной мощи страны по той же причине, назвав опираться на элемены национального авторитет вопреки требования врагов путём к противостоянию этих мер.

"Как уже было объявлено в очередной раз и опять объявляем, оборонная мощь и оборонительные возможности страны не подлежат обсуждению", заявил Верховный Лидер, пояснив, что Иран никак не ведёт переговоры с врагами по оборонителным средствам страны и тому, что обеспечивает или поддерживает национальный авторитет.

Обращаясь к молодёжам, Верховный Лидер сказал: "Эта страна принадлежит вам, и как вчерашние молодёжи выполнили свой долг, вы также должны довести страны до вершины достоинства на свете Ислама в рамках идеалий Исламской революции".

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