Начался официальный визит премьер-министра Ирака в Турцию

2017-10-25 14:00 | www.oxu.az | 3

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади находится с официальным визитом в Турции, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Сана.

В аэропорту Эсенбога его встретил министр таможни и торговли Турции Бюлент Туфенкджи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет премьер-министра Ирака в своей резиденции.

Затем в резиденции Чанкая состоится встреча между премьер-министрами двух стран Бинали Йылдырымом и Хайдаром аль-Абади.

На встречах обсудят развитие турецко-иракских отношений и ситуацию в регионе.

Н.Г.