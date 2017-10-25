Начался официальный визит премьер-министра Ирака в Турцию

2017-10-25 14:00 | www.oxu.az | 3
Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади находится с официальным визитом в Турции, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Сана.
В аэропорту Эсенбога его встретил министр таможни и торговли Турции Бюлент Туфенкджи.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет премьер-министра Ирака в своей резиденции.
Затем в резиденции Чанкая состоится встреча между премьер-министрами двух стран Бинали Йылдырымом и Хайдаром аль-Абади.
На встречах обсудят развитие турецко-иракских отношений и ситуацию в регионе.
Н.Г.