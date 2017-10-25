Немецкие «зеленые» за вступление Турции в Евросоюз

2017-10-25 14:08 | www.oxu.az | 4

Лидер немецкой партии «Зеленые», которая участвует в переговорах о формировании нового правительства ФРГ, Джем Оздемир выступил за продолжение переговоров с Турцией о ее вступлении в Евросоюз, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Если мы хотим направить Турции ясное послание о том, что нужно освободить немецких заложников, необходимо говорить с Турцией по таким пунктам, как поддержка ее вступления в ЕС, государственное страхование экспортных кредитов и таможенный союз. Это - в интересах Анкары», - заявил Оздемир в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Н.О.