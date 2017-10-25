Франция не ставит под сомнение чрезвычайную важность сделки с Ираном

2017-10-25 17:51 | www.trend.az | 3

Французским сенаторам нет нужды оказывать давление на власти страны по сохранению ядерного соглашения с Ираном, поскольку в Париже важность сделки не ставится под сомнение, заявил РИА Новости глава группы "Франция — Иран" Сената (верхней палаты парламента) Франции Жоэль Геррио.

Совет Федерации РФ в среду принял обращение к парламентам Китая, Франции, Германии, Великобритании и Европарламенту, в котором призывает использовать свое влияние на политическое руководство своих государств с целью сохранения в силе соглашения по иранской ядерной программе.

"Мое мнение в том, что очень важно, чтобы это соглашение продолжалось и не было поставлено под сомнение. Это соглашение чрезвычайно важно для стабильности на Ближнем Востоке, где Иран играет свою роль. С момента подписания этого соглашения отношения с Ираном улучшаются изо дня в день, обмены мнениями и контакты между Францией и Ираном многочисленны. Иран стал снова открытым западному миру", — сказал французский сенатор.

Он отметил, что если соглашение будет подвергнуто сомнению, это спровоцирует нестабильность и откат назад.

"Оказывать давление на власти Франции нет нужды — правительство прекрасно понимает важность сохранения этого соглашения. Власти страны многократно заявляли о необходимости сохранения этой сделки. Это соглашение прогресса, оно позволяет развивать отношения между двумя нашими странами и, в более общем плане, способствует тому, что Иран обретает свое место в ряду лидеров Ближнего Востока. Это очень и очень важный вопрос для мировой дипломатии", — добавил Геррио.

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