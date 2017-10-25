США направили третий авианосец на запад Тихого океана

2017-10-25 17:54 | www.trend.az | 4

ВМС США наращивают свою группировку в западной части Тихого океана за счет авианосца USS Theodore Roosevelt (класс Nimitz) и четырех других кораблей. Это делается в преддверии азиатского турне президента Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

ВМС США во вторник объявили, что USS Theodore Roosevelt вместе с ударной группой кораблей "23 октября вошли в зону оперативной деятельности Седьмого флота". В состав ударной группы входят ракетный крейсер Bunker Hill, ракетные эсминцы Halsey, Preble и Sampson. Им поставлена задача провести "операции по обеспечению безопасности на море и заходы порты в рамках присутствия ВМС США в Азиатско- Тихоокеанском регионе".

USS Theodore Roosevelt, покинувший базу ВМС в Сан-Диего (штат Калифорния) 6 октября, "готов к выполнению полного спектра задач от оказания гуманитарной помощи до боевых операций", уточнил старший по званию офицер на авианосце капитан Карлос Сардиелло. "Когда авианосец отправляется в поход, мы должны быть готовыми ко всему", - отметил он.

Fox News обращает внимание на то, что теперь в зоне операционной ответственности Седьмого флота США дислоцированы три авианосца. Телеканал увязывает это напрямую с предстоящим турне Трампа.

Планируется, что президент США 3-14 ноября посетит Японию, Республику Корея, Китай, Вьетнам и Филиппины. Согласно информации Белого дома, визит Трампа в Китай, как и в Республику Корея, будет государственным. Предполагается, что США и Китай по итогам предстоящих двусторонних переговоров на высшем уровне выступят с раздельными письменными заявлениями.

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