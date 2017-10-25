Мерал Акшенер избрана главой созданной ею партии

2017-10-25 18:04 | www.apa.az | 4

Сегодня в Турции состоялись выборы председателя новой политической партии «Iyi parti» («Хорошая партия»).



Как сообщает АПА со ссылкой на турецкий телеканал NTV, на собрании с участием 200 учредителей партии бывшая министр внутренних дел и зампредседателя парламента Турции Мерал Акшенер была избрана председателем этой партии.



Все учредители единогласно отдали свои голоса за кандидатуру М.Акшенер. Сегодня будут также сформированы руководящие органы новой партии.

Отметим, М. Акшенер родилась в 1956 году. Она окончила факультет литературы Стамбульского университета. Степень доктора получила в Университете Мармара. Работала заведующей кафедрой революционной истории в Университете Коджаэли. В 1995 году была избрана депутатом парламента от партии «Doğru Yol». В 1996 году занимала пост министра внутренних дел в коалиционном правительстве «Rifah»-DYP. Акшенер была первой женщиной министром внутренних дел в истории Турции. В 2001 году присоединилась к партии «MHP». В 2007 году была избрана депутатом парламента от этой партии. Также была вице-спикером ВНСТ. После инициирования ею созыва внеочередного учредительного съезда была исключена из рядов партии «MHP».