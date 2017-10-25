Концерт Тараны Махмудовой стал ярким украшением Baku Jazz Festival – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-25 14:22 | www.oxu.az | 3

Известная вокалистка Тарана Махмудова вместе со своей группой выступила на XII Бакинском международном джаз-фестивале, сообщает Oxu.Az.

Тарана Махмудова является единственным представителем Азербайджана на Baku Jazz Festival 2017, которая выступает с соло-концертом. В состав ее группы вошли молодые талантливые исполнили из Азербайджана и Грузии - Эльбей Мамедзаде (пиано), Михаил Джапаридзе (басс) и Гиорги Капанадзе (ударные).

Гостям были представлены композиции "Arzular" Тофига Гулиева, "Bakulogia" и "East legend" Эльбея Мамедзаде, "Softly as in a morning sunrise" Сигмунда Ромберга (в аранжировке Эльбея Мамедзаде), "Don't explain" Билли Холидея, "I concentrate on you " Коула Портера, "Cherish the day" Хелен Фолашаде Аду и "Pages" Нейта Смита.

Среди гостей в Rotunda Jazz Club были заслуженные деятели искусств Азербайджана, композитор Айгюн Самедзаде и джазмен Джаван Зейналлы, рок-музыкант, гитарист, композитор и аранжировщик Яшар Бахыш и другие.

Cинтез двух школ, азербайджанского и грузинского джаза, стал ярким украшением Baku Jazz Festival 2017, выступление артистов было встречено овациями зрителей.

Бакинский международный джаз-фестиваль – это традиционно насыщенная музыкальная программа в исполнении известных азербайджанских и зарубежных джазменов. Фестиваль, который проходит с 20 по 28 октября, организован при поддержке министерства культуры и туризма и Фонда культуры Азербайджана.

В фестивале принимают участие музыканты и коллективы из Германии, Швеции, Турции, США, Норвегии, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Грузии, Израиля, Франции, Мексики, Колумбии, Гвинеи и других стран.

В рамках фестиваля также проводится Международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman!", дни азербайджанского джаза, концерт детского джаза, художественные выставки, мастер-классы и другие мероприятия.

A.C.

