Почти 800 иностранцам ограничен въезд в Азербайджан

2017-10-25 17:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Почти 800 иностранцам ограничен въезд в Азербайджан. Об этом было сказано на мероприятии «День открытых дверей», которое Государственная миграционная служба провела в Сумгайыте.

Было отмечено, в результате осуществленных мер и проведенных расследований за девять месяцев 2017 года в Баку и других городах и районах республики было принято 17 076 решений в сфере нарушений в миграционной сфере иностранцами и лицами без гражданства, в том числе в связи с нарушением требований административного законодательства. Из них 1 930 были связаны с легализацией проживания иностранцев и лиц без гражданства на территории страны, 9 122 - с применением административного штрафа, но без выдворения в административном порядке за пределы страны, 5 052 - с применением административного штрафа и с выдворением в административном порядке за пределы страны, 785 - с ограничением на въезд на территорию страны согласно статье 16.1.8 Миграционного кодекса (привлечение лица к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства два или более раз), 187 - с заменой документа о временном или постоянном проживании новым документом.

В целом за девять месяцев 2017 года в ГМС поступило 66 828 обращений от иностранцев и лиц без гражданства по поводу продления срока пребывания в стране, выдачи разрешений на временное или постоянное проживание, приема, восстановления или прекращения гражданства, определения гражданской принадлежности и статуса беженца, выдачи и продления срока разрешений на осуществление трудовой деятельности.

Каждое обращение было в отдельности рассмотрено и приняты решения в соответствии с требованиями азербайджанского законодательства.

За девять месяцев 2017 года было зарегистрировано 633 827 обращений иностранцев и лиц без гражданства в связи с регистрацией по месту пребывания.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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