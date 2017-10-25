Вице-премьер Кыргызыстана и представитель ВПП ООН обсудили вопросы сотрудничества

2017-10-25 17:58 | www.trend.az | 4

Решение задач, связанных с улучшением системы социальной защиты, обеспечением продовольственной безопасности, оптимизацией школьного питания, защиты населения от чрезвычайных ситуаций являются приоритетными направлениями сотрудничества Правительства страны и Всемирной продовольственной программы ООН в КР. Об этом, вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова сказала сегодня в ходе встречи со Страновым директором – Представителем Всемирной продовольственной программы ООН в КР Андреа Баньоли, передает КНИА «Кабар».

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, Султанбекова отметила, что правительство высоко ценит поддержку Всемирной продовольственной программы ООН по улучшению продовольственной безопасности, питания и социальной защиты населения.

В ходе встречи Баньоли отметил, что Всемирная продовольственная программа ООН выражает намерение совместно реализовать «Страновой стратегический план на 2018-2022 гг.», который будет осуществлен в рамках Меморандума о взаимопонимании.

Кроме того, отмечено, что совместными усилиями был успешно реализован проект «Оптимизация школьного питания», благодаря которому более 350 школ республики перешли на горячее питание, ежедневно 90 тыс учащихся 1-4 классов получают разнообразные питательные блюда.

В рамках проекта «Усиление национальной системы социальной защиты и повышение устойчивости домохозяйств» в течение трех лет оказана поддержка около 80 тыс. семьям, в 140 сельских округах, также реализовано 1800 проектов по улучшению инфраструктуры сел, повышена осведомленность сельских жителей о питании и доходоприносящей деятельности.

По итогам встречи соответствующим министерствам и ведомствам поручено изучить и проработать проект «Меморандума о взаимопонимании между правительством КР и Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций по реализации «Странового стратегического плана Всемирной продовольственной программы ООН в КР на 2018-2022 гг.».

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