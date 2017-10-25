Минюст и Генпрокуратура распространили совместное сообщение в связи с побегом заключенных

2017-10-25 18:24 | www.apa.az | 3

Минюст и Генпрокуратура распространили совместное сообщение.

Как передает АПА, в сообщении говорится, что 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений Этибар Алекбер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами сбежали из-под присмотра конвойных на территории поселка Баладжары.

В связи с этим Минюст незамедлительно создал оперативный штаб. В настоящий момент совместно с другими правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по оперативному поиску и задержанию беглецов.

Для расследования способствующих побегу условий и причин была проведена всесторонняя служебная проверка.

На основе предварительных результатов служебной проверки, по приказу министра юстиции за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей командир конвойного батальона, полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев и исполняющий обязанности начальника штаба батальона, майор юстиции Хикмет Садыгов были исключены из органов юстиции. Командир второй конвойной роты батальона, капитан юстиции Руслан Зейналов, командир третьей конвойной роты батальона, капитан юстиции Рза Ханкишиев и старший помощник начальника штаба по конвойной службе, капитан юстиции Ракиф Мамедов были освобождены от занимаемой должности.

Кроме того, сопровождающий в вагоне арестантов начальник караула Джейхун Самедов и 7 других сотрудников были уволены из органов юстиции, многие другие работники были привлечены к строгой административной ответственности.



В связи с данным фактом в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).



С участием экспертов Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Центра судебной экспертизы Министерства юстиции был проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, очевидцы были допрошены, проведены другие необходимые процессуальные мероприятия.



В ходе предварительного следствия было установлено, что во время этапирования арестованных лиц караульным расчетом в отношении Э.Мамедова и А.Агами не были соблюдены «Правила сопровождения арестованных лиц», что привело к чрезвычайному происшествию – побегу арестантов.

В связи с этим начальник караула Д.Самедов, помощник начальника караула Фуад Гаджиев и Турал Платханов были привлечены к ответственности по статье 308.2 УК АР. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.



За побег из-под надзора Э.Мамедов и А.Агами в качестве подозреваемых лиц привлечены к ответственности по статье 304.2.1 УК АР. Они объявлены в розыск и в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.





Продолжаются следственные мероприятия по поимке и задержанию Э.Мамедова и А.Агами. Выясняются обстоятельства преступления, определяется круг причастных к данному преступлению лиц.