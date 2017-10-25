Лавров и Тиллерсон запланировали встречу

2017-10-25 14:26 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут в ноябре переговоры на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Предложение провести личные переговоры исходило от главы американского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона поддержала предложение.

С момента последней встречи двух дипломатов прошло больше месяца, и за это время у сторон накопилось достаточно вопросов, требующих немедленного внимания.

Н.Г.