Авторов проармянского агентства Regnum будут судить в Беларуси

2017-10-25 14:30 | www.oxu.az | 4

"Расследование уголовного дела в отношении троих авторов информационного агентства Regnum завершено, и дело направлено в суд".

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил в среду председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич в интервью ТАСС.

"Если не ошибаюсь, прокурор направил уголовное дело для рассмотрения в Минский городской суд", - отметил глава ведомства.

Он напомнил, что трое граждан Беларуси, которые сотрудничали с рядом российских информационных ресурсов, том числе с агентством Regnum, обвиняются "в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни". Двоим из них также предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности.

"В отношении шеф-редактора Regnum Баранчика дело выделено в отдельное производство. Российская сторона нам его не выдала. Будем ждать", - сказал глава Следственного комитета Беларуси.

В декабре минувшего года СК Беларуси сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении авторов статей, опубликованных на страницах ряда российских интернет-ресурсов, по подозрению в разжигании национальной розни. В частности, в этих материалах ставилось под сомнение самое существование Белоруссии как самостоятельного государства. За это арестованы были граждане республики Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. Данные материалы обвиняемые опубликовали на информационных ресурсах Regnum, "Лента.ру" и ЕАDaily.

Баранчик был задержан в марте нынешнего года в Москве правоохранительными органами РФ по запросу белорусской стороны. Позднее он был освобожден из-под стражи. Баранчик заявлял, что намерен просить российские власти о предоставлении ему политического убежища.

Н.О.