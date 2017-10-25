АМИ Trend и итальянское Agenzia Nova стали партнерами

2017-10-25 18:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации Trend и итальянское информационное агентство Agenzia Nova подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией.

Соглашение подписали генеральный директор Trend Ильгар Гусейнов и генеральный директор Agenzia Nova Фабио Сгуилланте (Fabio Squillante).

Согласно документу, стороны будут поддерживать регулярный обмен оперативными информационно-аналитическими и мультимедийными материалами об общественно-политической, экономической, социальной и культурно-гуманитарной жизни в Италии и Азербайджане. Соглашение также подразумевает обмен опытом между сотрудниками Agenzia Nova и Trend.

Trend – независимое информационное агентство, основанное в 1995 году в Азербайджане, является поставщиком новостей из Каспийского региона, с Южного Кавказа и из Центральной Азии. В составе АМИ Trend функционируют азербайджанская, русская, английская, фарси и арабская службы новостей, тем самым охватывая практически всю мировую языковую аудиторию. Службы сконцентрированы на производстве новостей из региона, в частности из Азербайджана, Грузии, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. Главный офис Trend расположен в Баку.

Agenzia Nova – это крупнейший италоязычный источник информации о Балканах, Ближнем Востоке и Африке и ведущее итальянское агентство по количеству новостей, посвященных международной политике и экономике. Штаб-квартира агентства расположена в Риме. Сводка новостей включает больше 500 ежедневных сообщений. Помимо этого агентство публикует ежедневный информационный бюллетень международной прессы, включающий краткий обзор более 300 статей, который составляется на основе просмотра около 1 200 изданий в 60 странах. Agenzia Nova также предоставляет ежедневный мониторинг законодательной деятельности в Италии и публикует еженедельные аналитические обзоры внутренней и международной политики для руководителей высшего звена крупных частных компаний.

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