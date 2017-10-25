Задержаны лица, подозреваемые в контрабандном вывозе из страны крупной суммы валюты

2017-10-25 18:50 | www.apa.az | 3

В результате проведенных Службой Государственной Безопасности (СГБ) мероприятий были задержаны подозреваемые в контрабандном вывозе из страны крупной суммы валюты жители Масаллинского района – Бабаев Азер Акиф оглу, Гафарлы Мехман Магеррам оглу и Мамежов Нофел Муштаба оглу.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью СГБ, в ходе проведенных обысков у задержанных были обнаружены, изъяты в присутствии понятых и запротоколированы 71,5 тысяч долларов, 6,5 тыс. рублей и 4,3 тыс. манатов.



В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по данному факту продолжаются.