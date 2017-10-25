В ближайшее время ожидаются новые магнитные бури

2017-10-25 14:34 | www.oxu.az | 3

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН предрекают, что магнитные бури могут теперь повторяться каждые две недели. А ближайшая обрушится на Землю уже во вторник, 24 октября. Предполагается, что она продлится до 27 октября, передает Oxu.Az со ссылкой на сайт организации.

Сейчас на противоположных сторонах Солнца наблюдаются источники двух плотных потоков солнечного ветра. Полный оборот вокруг своей оси относительно Земли Солнце делает за 27 дней, если учитывать как вращение звезды вокруг своей оси, так и движение планеты по её орбите. Таким образом, Земля оказывается в одном из двух потоков энергии дважды на протяжении данного периода, то есть каждые две недели. В прошлом это уже стало причиной почти пятидневных магнитных возмущений, продлившихся с 11 по 15 октября.

Такое же событие произойдёт в ближайшие дни, а затем 6-7 ноября и так далее. Специалисты считают, что при текущей конфигурации солнечного ветра Земле придется жить «в ритме магнитных бурь». Пока ученые не могут с уверенностью сказать, когда именно ситуация может измениться. Согласно одному из предположений, это может произойти лишь через несколько месяцев.

В любом случае специалисты призывают не слишком опасаться ближайшей магнитной бури — по всей вероятности, её мощность не превысит 2 по пятибальной шкале, что позволяет отнести её к умеренным, или средним. Как правило, для жителей Земли магнитные бури такой силы протекают почти незаметно. При этом 6-7 ноября геомагнитные возмущения могут оказаться более значительными, отмечают исследователи.

Э.А.

