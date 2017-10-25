Единственный российский пилот «Формулы 1» отстранен от команды

2017-10-25 14:38 | www.oxu.az | 4

Российский пилот Даниил Квят отстранен от состава одного из участников чемпионата мира по «Формуле 1» - команды Toro Rosso.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал австрийский консультант Red Bull Хельмут Марко.

«Квят больше не вернётся. Не думаем, что в дальнейшем это может произойти», - заявил Хельмут Марко.

Он заявил, что на Гран-при Мексики 27-29 октября Torro Roso воспользуется услугами Пьера Гасли и Брендона Хартли.

Отметим, что Toro Rosso - итальянская автогоночная команда, участвующая в чемпионате «Формулы 1», одна из двух команд, владельцем которых является австрийский концерн Red Bull (другая команда носит название Red Bull Racing).

Единственный российский пилот «Формулы 1» Даниил Квят выступал в составе команды с 2010 года.

Э.А.

