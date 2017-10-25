Умелые руки и яркие краски Азербайджана и Турции (ФОТО)

2017-10-25 18:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Роль искусства в сближении народов, безусловно, велика. Искусство - это музеи, международные выставки изобразительного искусства, разнообразные конкурсы (литературные, музыкальные, артистов балета, театральные, джазовые), фестивали искусств. На таких мероприятиях люди встречаются, обсуждают проблемы искусства, да и вообще жизни. Чем больше человек окружён духовной культурой, погружён в неё, тем ему интереснее жить, жизнь приобретает для него содержательность.

В Музейном центре прошла выставка турецких и азербайджанских художников "Rənglərin Qardaşlığı" (Братство красок), организованная в рамках проекта "Мост культуры: из Баку в Измир – из Измира в Баку", сообщает Trend Life.

Проект реализован Бакинским институтом Юнуса Эмре, посольством Турции в Азербайджане, муниципалитетом Балчова города Измир, Союзом художников Азербайджана и обществом "Azərbaycan Qardaşlıq və İş Birliyi". Главная цель – пропаганда изобразительного искусства братских народов Турции и Азербайджана, желание показать страну глазами мастеров кисти другой страны. Куратор проекта – член Союза художников Азербайджана Гюнай Мехтизаде.

Первая часть проекта была представлена в Доме культуры муниципалитета Балчова города Измир с 28 мая по 2 июня . На выставке в Баку были представлены работы – Бедри Караягмурлар, Махмуд Дурмуш, Рейхан Абаджиоглу, Фаден Сузан Кудсиоглу, Гюндогду Уграш и Хатидже Айдоган из Турции, Гюнай Мехтизаде, Сугра Багирзаде, Адиля Эфенди, Алескер Кязымов, Руфат Аскеров, Азер Ислам, Эльмар Агамирза, Мехрибан Мехтизаде и Фатима Мовламова из Азербайджана.

Директор Бакинского института Юнуса Эмре Ибрагим Йылдырым, советник по культуре и пропаганде посольства Турции в Азербайджане Ирфан Чифтчи, заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, председатель муниципалитета Балчова Тугрул Кескин, председатель "Azərbaycan Qardaşlıq və İş Birliyi" Асиф Гурбан, депутат Милли Меджлиса Ильхам Мамедов отметили важность реализации проекта в деле дальнейшего развития культурных связей между странами.

"В братском Азербайджане мы чувствуем себя, как дома. У нас общие язык, история, религия, взгляды на будущее, можно сказать, что нет таких вопросов, по которым мы не могли придти к общему согласию. Этот проект - прекрасный повод поближе познакомиться с братским народом. Ваша страна удивительно красива, все здесь нам близко и понятно, родное нашей душе", - отметили гости из Турции.

Участникам проекта были преподнесены почетные дипломы.

(Автор: Вугар Иманов)

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