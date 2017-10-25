МВД Азербайджана внесло ясность в вопрос наказания водителей за разговоры с пассажирами

2017-10-25 18:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана внесло ясность в вопрос о привлечении к ответственности водителей, находящихся за рулем, за разговор с пассажирами.

В заявлении отмечается, что в связи с этим в социальных сетях ведутся необоснованные обсуждения, распространяется не соответствующая действительности информация о внесении в связи с этим изменений в законодательство, и это вводит в заблуждение участников дорожного движения.

В связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз доводит до сведения участников дорожного движения, в частности водителей, что в законодательство не внесено никаких изменений, запрещающих водителю разговаривать со своими пассажирами за рулем, и к административной ответственности за подобные действия до сих пор никто не привлекался и не может быть привлечен.

В то же время до сведения водителей доводится, что согласно анализу ДТП, зарегистрированных за девять месяцев текущего года, большинство несчастных случаев произошло именно из-за отвлечения внимания водителей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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