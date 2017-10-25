Президент Азербайджана направил письмо австрийскому коллеге

2017-10-25 18:52 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил австрийскому коллеге Александру Ван дер Беллену поздравительное письмо в связи с национальным праздником его страны.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики. В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Австрии – постоянного мира и процветания».