ANAMA, МЧС, МВД провели совместную операцию в связи со взрывом на складе боеприпасов в Хызы

2017-10-25 19:52 | www.apa.az | 3

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), МЧС и МВД провели совместную операцию в связи со взрывом, произошедшем на складе боеприпасов Н-ской воинской части Минобороны в Хызы.

Как сообщили АПА в пресс-службе ANAMA, в рамках операции была осмотрена территория взрыва, были обнаружены и изъяты 88 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 83 осколка взорвавшихся снарядов и 982 кг зажигательной смеси. В целом проверка охватила 1114350 кв.м.

В течение 53 дней был проведен осмотр территорий 12 домов, 46 дворовых участков, 14 ферм, 41 посевного участка, 12 пастбищ, 2 школ, 3 железнодорожных линий, 1 узла связи, 1 телестудии, 2 сельских кладбищ, 1 водоканала, 1 теплицы, 1 военного городка, 1 сельской мечети, гидростанции, участка трубопровода Баку-Новороссийск, пролегающего через Хызынский район, территории близ нефтяной скважины, зернового амбара, хозяйства по разведению рыб, хозяйства по выращиванию маслин, канала «Тахтакорпю-Джейранбатан» эксплуатационного управления Самур-Абшеронского канала, где было найдено и изъято 13342 НРБ, 5596 осколков взорвавшихся снарядов и 49305 кг зажигательной смеси. В целом проверка охватила 5284 га.