АФФА оштрафовала 4 клуба

2017-10-25 14:42 | www.oxu.az | 4

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, были обсуждены встречи 9-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Так, «Габала» была оштрафована на 800 манатов за использование пиротехнических средств болельщиками на матче 9-го тура против «Карабаха».

Также, «Сумгайыт» и «Зира» были оштрафованы на 800 манатов каждый за 4 желтые карточки, полученные игроками обеих команд. Аналогичному денежному штрафу подвергся и «Сабаил» за нарушение технической зоны тренером клуба Аразом Гуламовым в матче против «Интера». Сам тренер дисквалифицирован на один матч.

Э.А.

