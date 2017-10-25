Алексей Учитель впервые приедет в Баку, чтобы показать «Матильду» – ФОТО

2017-10-25 14:48 | www.oxu.az | 3

В Москве состоялась светская премьера фильма Алексея Учителя «Матильда». Уже днем перед кинотеатром «Октябрь» на Новом Арбате полиция выставила ограждение, а по периметру здания дежурила охрана.Эти меры были предприняты во избежание различных провокаций.

Как передает Oxu.Az, корреспонденты «Москва-Баку» побывали на звездной премьере фильма и узнали у Алексея Учителя, когда фильм «Матильда» покажут в Азербайджане.

Как и предполагали организаторы мероприятия, небольшой пикет перед кинотеатром все-таки состоялся. Вечером у здания появился мужчина с иконой Николая II в руках, на вопросы журналистов он не отвечал. Затем подтянулась небольшая толпа с плакатом «Руки прочь от святого царя». Полиция быстро свернула пикет и спокойно увела людей в автозак.

Одним из первых на красной дорожке появился юморист Владимир Винокур, кстати, он один из продюсеров фильма и его вдохновитель. Несколько лет назад Винокур пришел к Учителю с идеей снять фильм о приме Мариинского театра Матильде Кшесинской. Давно известно, что Владимир Натанович увлечен балетом, его жена Тамара Первакова, в прошлом балерина, дочь Анастасия служит в Большом театре. В интервью журналистам юморист отметил:

«Фильм голливудский!» На провокации и шумиху вокруг фильма специально все это время не реагировал!»

Восходящая звезда российского кинематографа Таисия Вилкова не снималась в «Матильде», зато озвучила главную героиню. Наш корреспондент поинтересовался у нее, каково это «подарить» свой голос другой актрисе.

«Для меня это был совершенно новый опыт. Я уже посмотрела картину раз 100! Последний раз накануне в Петербурге. Очень странно смотреть на экран и видеть не себя, а Михалину. (Михалина Ольшанска - польская киноактриса, исполнительница роли Матильды Кшесинской – прим.ред.) Надо отдать ей должное, она потрясающе исполнила роль Матильды. Мне важно было не навредить!», - с волнением пояснила она.

Немецкого актера Ларса Айдингера, будущего императора озвучил известный актер театра и кино Максим Матвеев. Алексей Учитель отслушал десятки голосов, прежде чем остановиться на Матвееве. В итоге его голос идеально подошел органике Айдингера.

Интерес к фильму «Матильда» среди звездных гостей был явно высокий. На красной дорожке даже появились легенды советского и российского кино – Наталья Селезнева с мужем Владимиром Андреевым. Увидеть картину за несколько дней до всероссийской премьеры предпочли: Валерия и Иосиф Пригожин, Борис Грачевский, Никас Сафронов, балерина Анастасия Меськова, Катерина Шпица, журналист Борис Ноткин, Ирина Пегова, Божена Рынска, Вячеслав Добрынин, Михаил Ширвиндт, Ирина Безрукова, Мария Кожевникова, Наталья Ионова, отец Андрей Кураев, немецкая актриса Луиза Вольфрам, Максим Аверин, Вячеслав Флярковский, Михаил и Юлий Гусманы.

Несколько месяцев назад в интервью «Москва-Баку» порталу Юлий Соломонович высказался относительно того, что россияне собирают подписи против показа фильма.

«Думаю, что прежде, чем разрешать или запрещать фильм, его следует сначала посмотреть», - ответил он.

Но главным объектом внимания в этот вечер стал, разумеется, режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель. Корреспондент «Москва-Баку» задала ему вопрос относительно показа фильма в Азербайджане.

«По-моему у нас намечена премьера в Баку, она стоит в графике. Я с удовольствием приеду, к своему стыду пока там не был», - сказал Учитель.

Гостей оказалось настолько много, что показ фильма задержался почти на час, а все залы кинотеатра, которые показывали «Матильду» в этот вечер были заполнены. Российская и мировая премьера фильма стартует 26 октября.

A.С.

