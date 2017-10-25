Пенитенциарная служба минюста Азербайджана уволила 10 сотрудников из-за побега заключенных (версия 2)

2017-10-25 18:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Пенитенциарная служба минюста Азербайджана уволила 10 сотрудников и отстранила от занимаемой должности трех сотрудников из-за побега заключенных, говорится в совместной информации Генпрокуратуры и минюста Азербайджана, распространенном в среду.

По информации, поступившей из этих ведомств, 23 октября Этибар Алекпер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами, арестованные по обвинению в особо тяжких преступлениях, в ходе этапирования в Баку в вагоне спецназначения Баку-Астара-Баку в сопровождении железнодорожного караула сбежали на территории поселка Баладжары.

В связи с этим в минюсте был создан оперативный штаб, совместно с другими правоохранительными органами проводятся все необходимые меры по поиску и поимке сбежавших из-под ареста лиц. Для расследования условий и причин произошедшего была проведена всесторонняя принципиальная служебная проверка.

Согласно предварительным результатам служебной проверки, за халатное исполнение служебных обязанностей приказом министра юстиции командир конвойного батальона Пенитенциарной службы полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев и исполняющий обязанности начальника штаба батальона майор юстиции Хикмет Садыхов отстранены из органов юстиции, командир второго конвойной роты батальона капитан юстиции Руслан Зейналов, командир третьей роты капитан юстиции Рза Ханкишиев и старший помощник конвойной службы, начальника штаба, капитан юстиции Ракиф Мамедов освобождены от занимаемой должности.

Кроме того, начальник караула Джейхун Самедов, непосредственно обеспечивающий сопровождение арестованных лиц в вагоне, и семеро других сотрудников отстранены из органов юстиции, многие ответственные сотрудники Пенитенциарной службы привлечены к серьезной дисциплинарной ответственности.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.