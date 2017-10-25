В Кубке Румынии дебютировал футболист без руки – ФОТО

2017-10-25 14:52 | www.oxu.az | 3

В Кубке Румынии дебютировал футболист без руки. Произошло это в матче 1/16 финала между командами «Майовень» и «Петролул» (1:1 и 5:4 по пенальти).

Как передает Oxu.Az, в дополнительное время в составе «Петролула» на поле вышел полузащитник Космин Ламбру, который десять лет назад лишился левой руки. Для 18-летнего футболиста, появившегося на поле с протезом, это был дебют в составе «Петролула».

Космин Ламбру в интервью румынскому изданию Gazeta Sporturilor вспомнил, при каких обстоятельствах лишился руки.

«Мы возвращались с друзьями домой и увидели, как занесло грузовик, который начал двигаться в мою сторону. Я спрятался под трубопровод и поставил руку на забор, чтобы упереться, но грузовик прижал мне руку. Никогда не забуду этот момент. Мог остаться без правого предплечья, если бы опоздали с операцией. Этот случай мог лишить меня мечты стать по крайней мере уважаемым футболистом», - рассказал Ламбру.

Н.О.