Как Лоту Гули покинул Азербайджан с паспортом СССР

2017-10-25 15:00 | www.oxu.az | 6

На торговых площадках и рынках Москвы во вторник главной темой дня было освобождение 45-летнего криминального авторитета Надира Салифова, известного в криминальном мире, как "вор в законе" Лоту Гули.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщил представитель азербайджанской диаспоры в Москве, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, работники рынков с нетерпением ждут явления Салифова, потому как после убийства в августе 2016 года в Стамбуле "вора в законе" Ровшана Джаниева (Ровшана Ленкоранского) дагестанские криминальные авторитеты замучили торговцев своими денежными требованиями.

После смерти Ленкоранского, который контролировал внушительную часть рынков России, и был, так сказать, связующим звеном между торговцами и государственными структурами, на фруктово-овощных базах стало неспокойно. Торговцы остались без покровителя, и этим тут же воспользовались дагестанские криминальные авторитеты. Они принуждают азербайджанцев платить им дань за покровительство, которое они навязывают. Несогласных мучают и не дают спокойно работать. Теперь торговцы надеются, что Салифов возьмет контроль над рынками.

Отметим, что Салифов был освобожден во вторник утром решением Гарадагского районного суда. Хотя информация об освобождении "вора в законе" облетела весь криминальный мир, в Пенитенциарной службе при Минюсте АР (ПС) не торопились с ее подтверждением. Днем 24 октября в отделе по связям с общественностью ПС заявили, что Салифов не мог освободиться раньше срока, поскольку у него плохая характеристика "У него карцер на карцере. Это исключено", - сказали в ПС. К тому же там добавили, что согласно закону, они не имеют права предоставлять информацию о заключенном кому-либо, кроме родственников и адвоката.

Однако вечером в ПС все же подтвердили информацию об освобождении Салифова. К тому времени все местные СМИ и не только распространили об этом сообщение. По данным ПС, Салифов освобожден досрочно с учетом того, что основную часть наказания он уже отбыл.

Криминальный авторитет 24 октября отметил свое освобождение с родными и друзьями в бакинском ресторане, затем побывал на могилах отца и убитого недавно в Тбилиси своего подручного Эльшана Мамедова.

По данным тех же местных СМИ, Салифов во вторник ночью покинул пределы Азербайджана, но информация противоречива, поскольку одни сообщают, что он уехал в Грузию, а другие утверждают, что он уже в Турции. Однако мало кто помнит, что Салифов в общем-то лицо без гражданства.

В 2013 году адвокат Салифова Камандар Насибов сообщил, что у "вора в законе" нет удостоверения личности гражданина Азербайджана, зато вместо этого есть советский красный паспорт. С паспортом гражданина СССР уроженец Грузии Надир Салифов угодил в 1995 году в тюрьму, а в 1996 году был осужден.

Удостоверение личности гражданина Азербайджана Надиру Салифову не дали, однако это не помешало правоохранительным органам отметить его таковым в уголовном деле. Тогда адвокат обратился с иском в суд, чтобы разъяснить, гражданином какой страны Салифов является, ведь от предложенного гражданства Азербайджана он тоже отказался.

С другой стороны, проживающие в Грузии родственники Салифова обратились в парламент этой страны с просьбой признать "Лоту Гули" гражданином Грузии, поскольку он там родился и паспорт получил, чтобы в дальнейшем добиться его экстрадиции на родину. Однако Грузия не признала Салифова своим гражданином. Теперь Салифову, чтобы покинуть пределы Азербайджана, нужно как минимум решить вопрос с гражданством…

Глава отдела по связям с общественностью ПС Мехман Садыхов, в свою очередь, заявил Sputnik Азербайджан, что не знает, с каким паспортом Салифов вышел из тюрьмы и вышел ли вообще. "Мне вчера по этому поводу звонили, я им объяснил требования законодательства. Есть статья 16.1 Кодекса по исполнению наказания, где говорится, что нельзя предоставлять информацию об осужденном кому-либо, кроме близких родственников и адвоката", - сказал Садыхов.

В суде Гарадагского района и вовсе отказались назвать судью, который рассмотрел иск Надира Салифова и вынес решение о его освобождении. Там Sputnik Азербайджан подтвердили факт рассмотрения иска Салифова, но заявили, что не могут разглашать данную информацию.

Комментируя вопрос перемещения лиц без гражданства, известный юрист Сахиб Мамедов отметил, что по отбытии срока наказания лицо без гражданства снабжается временной справкой и может быть депортировано государством только в страну происхождения. Так что отъезд Салифова в Грузию вполне реален. Но ситуация с гражданством Салифова все еще не понятна.

Отметим, что Салифов отбывал наказание в исправительном учреждении номер 8 Пенитенциарной службы (ПС). Салифов был осужден в 1996 году за тяжкие преступления, такие как вымогательство, похищение людей и незаконное хранение оружия. Затем срок его пребывания был продлен до 27 лет в связи с совершением дополнительных преступлений. По официальной версии, сидя за решеткой, Надир Салифов умудрился совершить серию тяжких преступлений в 2001–2004 годах. "Вор в законе" с помощью четырех мобильных телефонов вымогал деньги у бизнесменов и состоятельных людей страны.

По материалам следствия, в мае 2001 года Салифов оскорбил личность и достоинство одного из заключенных, проигравшего ему в карты 280 000 манатов. Салифов якобы позвонил по мобильному телефону жене проигравшего и, пригрозив убить мужа, вынудил ее прийти в колонию номер 6. Незаконным путем он провел женщину внутрь и неоднократно изнасиловал ее. Также установили, что Салифов во время своего содержания в колониях номер 6 и 16, а также в Гобустанской тюрьме закрытого типа, с помощью брата Мушфига добился привода туда восьми женщин, имена которых известны следствию. В специальных помещениях, незаконно предоставленных для него, Салифов насиловал их и даже привлек к этому делу других заключенных.

По информации пресс-служб МВД и Генеральной прокуратуры, в деле о вымогательстве фигурировали в качестве потерпевших владельцы ресторанов бакинских "Интер-грант", "Анадолу" и "Три пальмы". В связи с этим в январе 2005 года были арестованы сообщники Надира Салифова – младший брат Мушфиг Салифов и бывший спортсмен Фариз Мамедов. Мушвига Салифова приговорили к девяти годам лишения свободы.

Криминальный мир отреагировал моментально. Руководству правоохранительных органов был предъявлен ультиматум с требованием немедленного освобождения Мушвига Салифова и Фариза Мамедова. В противном случае криминалитет угрожал бунтом во всех колониях и тюрьмах, что не заставило себя долго ждать. 15 февраля 2005 года около 200 заключенных Исправительно-трудовой колонии (ИТК) строгого режима номер 11 взбунтовались, взобравшись на крышу трехэтажной казармы, они требовали отставки начальника колонии Октая Гасанова, которого назвали кровопийцей. Следующей ночью акция протеста началась в 13-й колонии. Провокатором этих волнений являлся именно Надир Салифов.

Мушвиг Салифов отсидел семь лет и в 2012 году вышел на свободу. Сейчас Мушвиг Салифов живет в Турции и через Европейский суд по правам человека добивается своего оправдания.

"Лоту Гули" к настоящему моменту отбыл за решеткой 22 года, 10 из которых просидел в Гобустанской крытой тюрьме. Ему предстояло отбыть еще около пяти лет.

Н.О.