Выделены средства на строительство автодороги в Геранбойском районе

2017-10-25 19:05 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Делимамедли-Муздурлар-Гырыглы в Геранбойском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Делимамедли-Муздурлар-Гырыглы, соединяющей 15 населенных пунктов с населением пятнадцать тысяч человек, из предусмотренных в разделе расходов на государственные капиталовложения госбюджета Азербайджана на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог ОАО «Азеравтойол» будет выделено 5,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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