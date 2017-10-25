Пенитенциарная служба минюста Азербайджана уволила 10 сотрудников из-за побега заключенных (версия 3)

2017-10-25 19:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Пенитенциарная служба минюста Азербайджана уволила 10 сотрудников и отстранила от занимаемой должности трех сотрудников из-за побега заключенных, говорится в совместной информации Генпрокуратуры и минюста Азербайджана, распространенной в среду.

По информации, поступившей из этих ведомств, 23 октября Этибар Алекпер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами, арестованные по обвинению в особо тяжких преступлениях, в ходе этапирования в Баку в вагоне спецназначения Баку-Астара-Баку в сопровождении железнодорожного караула сбежали на территории поселка Баладжары.

В связи с этим в минюсте был создан оперативный штаб, совместно с другими правоохранительными органами проводятся все необходимые меры по поиску и поимке сбежавших из-под ареста лиц. Для расследования условий и причин произошедшего была проведена всесторонняя принципиальная служебная проверка.

Согласно предварительным результатам служебной проверки, за халатное выполнение служебных обязанностей приказом министра юстиции командир конвойного батальона Пенитенциарной службы полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев и исполняющий обязанности начальника штаба батальона майор юстиции Хикмет Садыхов отстранены из органов юстиции, командир второй конвойной роты батальона капитан юстиции Руслан Зейналов, командир третьей роты капитан юстиции Рза Ханкишиев и старший помощник конвойной службы, начальника штаба, капитан юстиции Ракиф Мамедов освобождены от занимаемой должности.

Кроме того, начальник караула Джейхун Самедов, непосредственно обеспечивающий сопровождение арестованных лиц в вагоне, и семеро других сотрудников отстранены из органов юстиции, многие ответственные сотрудники Пенитенциарной службы привлечены к серьезной дисциплинарной ответственности.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование должностным лицом своих служебных полномочий по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшее тяжкие последствия), создана следственная группа, проведены безотлагательные следственные действия.

При участии экспертов Генпрокуратуры, МВД и Центра судебной экспертизы минюста было обследовано место происшествия, изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Предварительное следствие установило, что во время этапа арестованных лиц караульный состав не соблюдал требований Правил по сопровождению арестованных лиц в отношении Мамедова и Агами, что привело к чрезвычайному происшествию - побегу из-под ареста виновных лиц.

В связи с этим начальник караула Джейхун Самедов, помощники начальника караула Фуад Гаджиев и Турал Полуханов были привлечены к уголовной ответственности за действие, предусмотренное статьей 308.2, и в их отношении была избран мера пресечения в виде ареста.

За побег Мамедов и Агами привлечены по статье 304.2.1 в качестве обвиняемых лиц, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста и они объявлены в розыск. Продолжаются комплексные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по поимке Мамедова и Агами, а также выяснение условий, приведших к преступлению, установление всех лиц, в чьих действиях есть состав преступления.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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