Президент Узбекистана приехал в Анкару

2017-10-25 15:04 | www.oxu.az | 2

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с государственным визитом в Турцию, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Анадолу.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы расширения узбекско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и других областях, а также состоится обмен мнениями по региональным и международным проблемам.

Отметим, что в последний раз президент Узбекистана совершал визит в Турцию 20 лет назад.

Н.Г.