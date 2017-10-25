«Бакметрополитен» предупредил пассажиров

2017-10-25 15:08 | www.oxu.az | 2

«Есть достаточно пассажиров, которые придерживают двери, препятствуя движению вагона».

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

Он отметил, что в течение дня метро пользуются больше 700 тыс. пассажиров:

«Особенно в часы пик очень трудно следить за удерживанием дверей пассажирами».

По словам Н. Пашаева, пассажиры сами должны понимать, что удерживанием дверей нарушают график и вредят дверям:

«Мы понимаем, что в часы пик бывает много пассажиров, все хотят сесть в вагон. Однако нужно учитывать, что удерживание дверей - не выход из ситуации».

Начальник отдела отметил, что за удерживание дверей в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 50 манатов: «Этот вопрос контролирует полиция».

Э.А.

