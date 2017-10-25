Арестованные за побег заключенных сотрудники Пенитенциарной службы переведены в Бакинский СИЗО

2017-10-25 19:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Пенитенциарной службы минюста Азербайджана, арестованные в связи с побегом 23 октября двух заключенных в ходе этапирования в Баку в вагоне спецназначения Баку-Астара-Баку в сопровождении железнодорожного караула, переведены в Бакинский следственный изолятор.

В отношении сотрудников Пенитенциарной службы – начальника караула Джейхуна Самедова, помощников начальника караула Фуада Гаджиева и Турала Платханова Наисимнским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца, и они были переведены из изолятора временного содержания управления полиции Насиминского района в Бакинский следственный изолятор №1.

Задержанные содержатся в одиночных камерах.

Отметим, что 23 октября Этибар Алекпер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами, арестованные по обвинению в особо тяжких преступлениях, в ходе этапирования в Баку в вагоне спецназначения Баку-Астара-Баку в сопровождении железнодорожного караула сбежали на территории поселка Баладжары.

В связи с этим в минюсте был создан оперативный штаб, совместно с другими правоохранительными органами проводятся все необходимые меры по поиску и поимке сбежавших из-под ареста лиц. Для расследования условий и причин произошедшего была проведена всесторонняя принципиальная служебная проверка.

Согласно предварительным результатам служебной проверки, за халатное исполнение служебных обязанностей приказом министра юстиции командир конвойного батальона Пенитенциарной службы полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев и исполняющий обязанности начальника штаба батальона майор юстиции Хикмет Садыхов отстранены из органов юстиции, командир второй конвойной роты батальона капитан юстиции Руслан Зейналов, командир третьей роты капитан юстиции Рза Ханкишиев и старший помощник конвойной службы, начальника штаба, капитан юстиции Ракиф Мамедов освобождены от занимаемой должности.

Кроме того, начальник караула Джейхун Самедов, непосредственно обеспечивающий сопровождение арестованных лиц в вагоне, и семеро других сотрудников отстранены из органов юстиции, многие ответственные сотрудники Пенитенциарной службы привлечены к серьезной дисциплинарной ответственности.

(Автор: Самир Али Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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