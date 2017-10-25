Задержаны лица, вывозившие из Азербайджана иностранную валюту контрабандным путем (версия 2)

2017-10-25 19:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В результате проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана мероприятий задержаны три человека, подозреваемые в вывозе контрабандным путем из страны свыше 74 тысяч долларов, полученных в результате незаконного обмена валют.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СГБ, распространенном в среду.

Согласно сообщению, в результате проведенных мероприятий были задержаны жители Масаллинского района Бабаев Азер Акиф оглу, Гафарлы Мехман Магеррам оглу и Мамедов Нофель Муштаба оглу.

В ходе проведенных обысков у них в присутствии понятых были запротоколированы и изъяты 71500 долларов, 6500 рублей и 4361 манат.

В настоящее время по факту продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

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