Парламент Кыргызстана возглавил 40-летний депутат

2017-10-25 15:18 | www.oxu.az | 4

Парламент (Жогорку Кенеш) Кыргызстана большинством голосов утвердил депутата Дастана Джумабекова, кандидатура которого была внесена правящей коалицией, на пост спикера законодательного органа страны, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

На эту должность изначально претендовали двое кандидатов — собственно Джумабеков, а также выдвинутый парламентской оппозицией представитель партии "Онугуу-прогресс" Исхак Масалиев.

За Джумабекова проголосовали 80 депутатов 120-местного парламента республики, за Масалиева — 32.

Н.О.