Смогут ли инвалиды получить пособие?

2017-10-25 15:24 | www.oxu.az | 4

«По данным за 2015 год, в стране проживает 568,149 граждан с ограниченными возможностями здоровья, из которых лишь 365,750 имеют определенный трудовой стаж».

Как передает Oxu.Az, об этом экономический эксперт Вугар Байрамов сказал на национальной конференции в Баку с участием программы развития ООН.

Он заявил, что в 2015 году 473 людей с ограниченными возможностями здоровья были обеспечены работой, 204 привлечены к курсам профессиональной подготовки.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Натиг Мамедов заявил прессе, что с 1 января в Азербайджане будут осуществлены страховые выплаты от безработицы.

Согласно законопроекту «О страховании от безработицы», страховые выплаты смогут получить только некоторые безработные.

«Правом на получение этой страховой выплаты обладают только те застрахованные, трудовые отношения которых были прекращены в результате ликвидации госоргана или юридического лица, или же сокращения штата работников, и которые поставлены на учет в соответствующем органе исполнительной власти как безработные в порядке, установленном законом «О занятости». Но на сегодняшний день есть безработные, не поставленные на учет в органах занятости. Постараемся, чтобы закон распространился и на них», - сказал замминистра.

Л.А.

