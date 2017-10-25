Президент Ильхам Алиев поздравил главу Австрии

2017-10-25 19:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Австрии Александру Ван дер Беллену.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики. В этот прекрасный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Австрии – постоянного мира и процветания», - говорится в поздравлении главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.