Хочу послушать азербайджанский мугам - прославленный французский аккордеонист Ришар Гальяно (ФОТО)

2017-10-25 19:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - По традиции каждый год в октябре в столице Азербайджана проходит Бакинский международный джаз-фестиваль, сообщает Trend Life. Джаз-фестиваль в Баку - это праздник высокого искусства, на котором можно услышать различные джазовые произведения в исполнении лучших музыкантов мира. В этом году одним из участников фестиваля стал прославленный французский аккордеонист Ришар Гальяно. Концерт музыканта состоится сегодня в 20:00 в Elektra Events Hall.

За несколько часов до концерта виртуозный мастер игры на аккордеоне и бандонеоне, композитор Ришар Гальяно встретился с представителями азербайджанских СМИ. В пресс-конференции также приняли участие посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше, директор Бакинского международного джаз-фестиваля Лейла Эфендиева и известный азербайджанский джазмен, саксофонист Раин Султанов.

Как отметила на мероприятии Лейла Эфендиева, Бакинский международный джаз-фестиваль проходит 20 - 28 октября. В фестивале принимают участие известные музыканты из разных стран. Одной из ярких страниц фестиваля станет выступление Ришара Гальяно, концерт которого бакинские слушатели ждут с особым интересом и нетерпением.

Было отмечено, что сегодняшний концерт – это совместная программа, на которой выступят французские и азербайджанские музыканты. Так, Ришар Гальяно выступит в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера, народного артиста, профессора Ялчина Адыгезалова.

Посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше отметила важное значение фестиваля для укрепления и расширения культурных связей между странами.

Дипломат подчеркнула, что Ришар Гальяно исполняет произведения во всех жанрах - от классической до джазовой музыки. Он записал более 50 компакт-дисков и сотрудничал с большим количеством известных музыкантов, среди них – Чет Бейкер, Эдди Луис, Рон Картер, Винтон Марсалис, Чарли Аден, Гери Бертон и другие.

Было отмечено, что выступление Ришара Гальяно в рамках фестиваля посвящено 25-летию установления дипломатических отношений между Францией и Азербайджаном.

Ришар Гальяно признался, что очень рад визиту в нашу страну и с большим удовольствием выступит перед бакинской публикой.

"Я люблю все направления музыки, и сегодня на концерте постараюсь создать неповторимую французскую атмосферу. Очень рад, что сегодня вместе со мной сцену разделят азербайджанские музыканты", - сказал исполнитель.

Отметим, что сегодня вместе с французским музыкантом также выступит Сеймур Гасансой – азербайджанский аккордеонист, обладатель диплома первой степени прошлогоднего конкурса молодых исполнителей "I am Jazzman!", проводимого в рамках фестиваля.

"Очень люблю слушать музыкальные сочинения в разных жанрах и направлениях, конечно, я слышал и азербайджанскую музыку. Но если говорить о традиционной музыке, то очень хочу послушать азербайджанский мугам", - сказал французский музыкант.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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