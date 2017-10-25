Мать, отравившая 5-летнюю дочь: Я никогда ее не била

2017-10-25 15:28 | www.oxu.az | 4

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении жительницы Гусарского района Гюльнары Сайпуллаевой, обвиняемой в отравлении своей пятилетней дочери Луизы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на местные СМИ, на сегодняшнем судебном заседании, прошедшем под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой, дал показания родственник обвиняемой Вахид Бабаев. Бабаев заявил, что Сайпуллаева регулярно избивала свою дочь, по причине чего мать обвиняемой требовала, чтобы та отдала девочку в интернат.

Также свидетель потребовал от подсудимой, чтобы та призналась в преднамеренном убийстве дочери.

В ответ обвиняемая сказала, что свидетель лжет и что она никогда не наказывала свою дочь.

Следующее заседание суда назначено на 1 ноября.

Напомним, что 14 июля жительница села Хил Гусарского района Гюльнара Сайпуллаева обратилась в правоохранительные органы с заявлением о внезапной смерти своей пятилетней дочери - Луизы Сайпуллаевой. В ходе уголовного расследования было установлено, что причиной смерти девочки стало отравление. На допросе Г.Сайпуллаева заявила, что дала выпить ребенку молоко, в которое подмешала средство против насекомых.

A.M.

