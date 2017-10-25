Нефтяная корзина ОПЕК 24 октября подешевела

2017-10-25 19:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 24 октября составила 55,59 доллара за баррель, что на 0,18 доллара меньше показателя понедельника, сообщили Trend в среду в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в среду торгуются без единой динамики на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов в США и комментариев по сделке ОПЕК+.

По состоянию на 17:49 среды, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,09 процента - до 58,38 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понижалась на 0,44 процента — до 52,24 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков.)

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