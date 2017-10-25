Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение более чем вдвое

2017-10-25 19:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) в среду провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 200 миллионов манатов со сроком обращения в 28 дней, сообщает БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение более чем вдвое - банки подали заявки на 540,47 миллиона манатов. Вся сумма, выставленная на аукцион, была полностью реализована.

Заявки были представлены по цене 99,2278 маната при доходности в 10,01 процента.

Последний срок оплаты по нотам – 22 ноября 2017 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 25 октября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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