EС может вновь усложнить въезд для граждан Грузии

2017-10-25 15:36 | www.oxu.az | 4

Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел поддержал инициативу, в соответствии с которой граждане Грузии должны будут проходить "предварительную авторизацию", перед тем как отправиться в Европу без визы.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на грузинские СМИ, о решении комитета Европарламента и его возможных последствиях для грузинских граждан, желающих посетить ЕС, журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили.

Он попросил не отождествлять с "визой" так называемую предварительную авторизацию. Для ее прохождения гражданин обязан заполнить специальную заявку в электронной форме на странице Европейской системы авторизации путешественника, прикрепить к ней справки о месте работы и доходах, которые до отмены виз подавались в консульские отделы посольств, заплатить 10 евро и дождаться подтверждения права на въезд в Шенгенскую зону.

Махароблишвили при этом подчеркнул, что новые нормы пока "одобрены лишь предварительно".

Напомним, безвизовый режим для граждан Грузии, путешествующих в страны ЕС, вступил в силу с 28 марта.

По официальным данным, только за три первых месяца действия безвизового режима около 3 тыс. грузин не вернулись из европейских государств на родину в сроки, установленные соглашением с Брюсселем.

Н.О.