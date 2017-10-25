Россия и Катар подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

2017-10-25 19:51 | www.trend.az | 3

Россия и Катар в среду в Дохе подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС), передает РИА Новости.

Подписи под документом поставили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и государственный министр по делам обороны Катара Халид бен Мохаммад Аль-Аттыйя.

Также в присутствии двух министров представители "Рособоронэкспорта" и минобороны Катара подписали меморандум и рамочный контракт в сфере ВТС.

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