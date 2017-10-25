В США умер рок-н-ролл музыкант Фэтс Домино

2017-10-25 19:52 | www.trend.az | 3

Известный американский музыкант Фэтс Домино скончался в Новом Орлеане, ему было 89 лет, передает в среду РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

Как сообщила порталу дочь музыканта, он скончался в среду в окружении семьи и друзей.

В 2005 году 77-летний музыкант попал в сводки СМИ, пропав без вести, в то время как в Новом Орлеане бушевал ураган "Катрина". Домино нашли примерно через неделю благодаря дочери, она увидела в одной из газет фотографию лодки, в которой был ее отец вместе со спасателями. Выяснилось, что музыкант не пожелал эвакуироваться из Нового Орлеана и предпочел переждать ураган у себя дома.

В мире продано более 110 миллионов записей Домино, в том числе и таких знаменитых синглов, как "Blueberry Hill" и "Ain't That a Shame".

Композицию Домино "The Fat Man", записанную в 1950 году, зачастую называют первой настоящей рок-н-ролльной записью.

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