Джемилев: “Умеров и Чийгоз завтра прибудут в Киев”

2017-10-25 21:35 | www.apa.az | 3

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, которые в настоящее время находятся в Анкаре, вернутся в Украину 26 октября.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал «112 Украина», об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев.

"Они будут завтра уже в Киеве. Умерову и Чийгозу в Турции предлагали медосмотр, лечение, но они хотят скорее в Украину".

Отметим, что сегодня осужденные российским судом представителей крымскотатарского Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза освободили и выдали Турции.